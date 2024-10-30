Бизнесу рекомендуют указывать во внешнеторговых контрактах арбитражный орган ТПП

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил Торгового-промышленной палате России разработать рекомендации компаниям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, по включению в контракты оговорки об определении в качестве арбитражного органа Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП.

Сформировать рекомендации ТПП должна к 1 декабря, говорится в перечне поручений, сформулированных по итогам сентябрьского расширенного заседания президиума Госсовета.

Выработанные ТПП рекомендации "Российский экспортный центр" (РЭЦ) должен до 1 марта 2025 года направить компаниям - экспортерам и импортам.

Как сказали "Интерфаксу" в пресс-службе РЭЦ, во многих внешнеторговых контрактах российских компаний по-прежнему встречаются проставленные "в автоматическом режиме" арбитражные оговорки, "адекватность и исполнимость которых вызывает массу вопросов".

"Арбитраж должен быть удобным и недорогим, а его решение должно быть легко исполнимым в стране должника, либо в том государстве, где находятся его активы. Очевидно, что арбитражные оговорки, отсылающие к дорогим недружественным третейским судам, которые не обеспечивают процессуального равенства сторон и в части из которых российским компаниям невозможно даже оплатить арбитражный сбор, не соответствуют данным критериям", - заявили в РЭЦ.

МКАС и в настоящее время чаще всего указывается в контрактах организаций, вовлеченных во внешнеторговый оборот. Кроме того, по данным РЭЦ, за последнее время увеличилась востребованность Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

В РЭЦ отметили, что указание в арбитражных оговорках внешнеэкономических контрактов российских арбитражных учреждений - "крайне важный инструмент обеспечения исполнимости внешнеэкономических контрактов и защиты прав российских компаний на международных рынках".