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Лавров заявил о провале попыток изолировать Россию

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Итоги прошедшего на прошлой неделе в Казани саммита БРИКС свидетельствуют о несостоятельности попыток изолировать Россию, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Потерпели полное фиаско и попытки изолировать Россию на международной арене", - сказал Лавров, выступая на открытии Конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.

По словам министра, "государства мирового большинства не идут на поводу у Запада, укрепляют отношения с нами в самых разных форматах и областях".

"Тому свидетельство – итоги саммита БРИКС в Казани под российским председательством. Народы глобального юга и востока понимают, что суверенная, сильная Россия – это важнейший фактор формирования справедливого, многополярного миропорядка, опирающегося, не на словах, а на деле, на принципы устава ООН. Причем не выборочно, а во всей их совокупности и взаимосвязи", - заявил глава МИД РФ.

Он также отметил, что за последние три года "коллективный Запад во главе с США буквально удесятерил усилия по системному сдерживанию против России и развязал против нашей страны полномасштабную гибридную агрессию с целью нанесения стратегического поражения, как они заявляют".

"Вашингтон и его натовские ведомые буквально говорят о своем намерении отбросить Россию на обочину мирового развития", - заявил Лавров.

По его словам, "все потуги наших недоброжелателей обречены на провал".

"Россия уверенно ведет специальную военную операцию для обеспечения защиты своих законных интересов в области безопасности, недопущения превращения Украины в образование, враждебное нам и находящееся под контролем НАТО. А самое главное – для защиты русских людей Донбасса и Новороссии", - заявил Лавров.

Сергей Лавров
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