Лавров выступит на валдайском форуме 6 ноября

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Сергей Лавров 6 ноября выступит на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, сообщила представитель ведомства Мария Захарова.

Мероприятие будет посвящено теме "Прочный мир и свободное развитие: свободные возможности и всеобщая безопасность для 21-го века".

"По сложившейся традиции дискуссия соберет ведущих российских и иностранных экспертов. На встрече с ними глава российского внешнеполитического ведомства даст оценку современной ситуации в мире и прокомментирует крупные международные события и мероприятия, а также даст пояснения по ключевым российским политическим инициативам", - сказала Захарова.

Она добавила, что, кроме того, запланирована сессия вопросов и ответов.