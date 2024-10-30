Минобороны РФ сообщило об отражении восьми контратак ВСУ в Курской области

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Север" за сутки на курском направлении отразила восемь контратак вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделениями группировки отражены восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово", - говорится в сообщении.

По информации министерства, ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.

В ходе наступательных действий подразделения группировки нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово, сообщили в военном ведомстве.

"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-й бригады специального назначения, 103-й, 112-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Свердликово, Черкасское Поречное и Южный", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны, российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Журавка, Локня, Ободы, Павловка и Хотень.

"За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены 25 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты и 23 боевых бронированных машины, а также два миномета, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и 25 автомобилей", - говорится в сообщении.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 28300 военнослужащих, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1055 боевых бронированных машин, 759 автомобилей, 240 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов", - сказали военные.

По данным Минобороны, за все время боевых действий на курском направлении также уничтожены семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций радиоэлектронной борьбы, 12 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, три РЛС противовоздушной обороны, 25 единиц инженерной и другой техники.