Володин счел ошибкой снос советскими властями памятников времен царской России

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что было в свое время неверным решением сносить памятники царской эпохи.

"Была совершена ошибка огромная, когда на заре советской власти и потом взяли и перечеркнули историю царской России, снесли памятники боевым генералам, памятники тем, кто создавал нашу страну. Ведь на 1917 (Российская - ИФ) империя была, которая простиралась, знаем, докуда. А зачем было сносить памятники императорам? Зачем было памятники сносить офицерам? Скобелеву тому же, да. Поэтому, знаете, из песни слова не выбросишь. За что вы сводили счет со Столыпиным? Одиннадцать покушений", - сказал Володин в среду на пленарном заседании.

При этом он отметил, что "несмотря на наши проблемы, а их много, все памятники Владимиру Ильичу Ленину, другим видным большевикам и деятелям той эпохи и того периода, являются объектами историко-культурного наследия федерального уровня, подлежат охране".

"В моей родной Саратовской области 56 улиц имени Кирова, несколько площадей и многое другое в плане увековечения этой фамилии и этого имени сделано. Коллеги, тоже надо разобраться. А у нас вообще вот Киров-то, он в Саратовскую область заезжал? Нет", - сказал председатель Думы.

Так Володин отреагировал на выступление депутата от КПРФ Владимира Исакова, который на пленарном заседании, в частности, также поднял тему сохранения исторического наследия.