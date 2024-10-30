Распределение прибыли "недружественным" совладельцам зачетом возможно только по спецразрешению

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российские компании вправе исполнить свою обязанность по выплатам из прибыли на сумму свыше 10 млн рублей в месяц в пользу своих участников из "недружественных" стран зачетом требований исключительно при наличии разрешения Банка России или правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Такие разъяснения дал ЦБ относительно положений президентского указа от 4 мая 2022 года № 254 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами".

Указ установил временный порядок выплат из прибыли на суммы свыше 10 млн рублей в месяц российскими обществами с ограниченной ответственностью, хозяйственными товариществами и производственными кооперативами своим участникам из "недружественных" стран: они должны проходить с использованием счетов типа "С". Без использования счетов типа "С" выплаты могут производиться кредитными и некредитными финансовыми организациями на основании разрешений Банка России, а остальными российскими структурами - на основании разрешений правкомиссии.

Для исполнения обязательств по выплате прибыли зачетом требований, пишет регулятор, также требуются разрешения от ЦБ РФ и правительственной комиссии.

"Прекращение обязательств резидентов по выплате прибыли их участникам, являющимся лицами недружественных иностранных государств, зачетом допускается только на основании разрешений, выдаваемых Банком России в отношении резидентов, являющихся кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, либо Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации в отношении других резидентов", - сказано в документе.