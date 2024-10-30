Поиск

Распределение прибыли "недружественным" совладельцам зачетом возможно только по спецразрешению

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российские компании вправе исполнить свою обязанность по выплатам из прибыли на сумму свыше 10 млн рублей в месяц в пользу своих участников из "недружественных" стран зачетом требований исключительно при наличии разрешения Банка России или правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Такие разъяснения дал ЦБ относительно положений президентского указа от 4 мая 2022 года № 254 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами".

Указ установил временный порядок выплат из прибыли на суммы свыше 10 млн рублей в месяц российскими обществами с ограниченной ответственностью, хозяйственными товариществами и производственными кооперативами своим участникам из "недружественных" стран: они должны проходить с использованием счетов типа "С". Без использования счетов типа "С" выплаты могут производиться кредитными и некредитными финансовыми организациями на основании разрешений Банка России, а остальными российскими структурами - на основании разрешений правкомиссии.

Для исполнения обязательств по выплате прибыли зачетом требований, пишет регулятор, также требуются разрешения от ЦБ РФ и правительственной комиссии.

"Прекращение обязательств резидентов по выплате прибыли их участникам, являющимся лицами недружественных иностранных государств, зачетом допускается только на основании разрешений, выдаваемых Банком России в отношении резидентов, являющихся кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, либо Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации в отношении других резидентов", - сказано в документе.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В SDN-List включены партнеры "НОВАТЭКа" по поставке оборудования на "Арктик СПГ 2"

В России рост цен на овощи и фрукты за неделю ускорился до 1,7%

Минэкономразвития РФ оценило рост ВВП в сентябре в 2,9% в годовом сравнении

Безработица в РФ в сентябре четвертый месяц подряд удерживалась на уровне 2,4%

Инфляция в РФ в годовом выражении достигла 8,57%

Сливочное масло в России с начала года подорожало более чем на четверть

Сливочное масло в России с начала года подорожало более чем на четверть

Выручка "Почты России" за 9 месяцев по РСБУ выросла на 3% до 161 млрд рублей

RBI не ждет разрешения Москвы на выплату дивидендов Райффайзенбанком

RBI не ждет разрешения Москвы на выплату дивидендов Райффайзенбанком

Минфин США ввел санкции против производителя шин "Кордиант"

Минфин США ввел санкции против производителя шин "Кордиант"

МВД насчитало свыше 740 тыс. мигрантов, незаконно находившихся в РФ на 1 октября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });