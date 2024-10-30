Пять дронов ВСУ сбито над акваториями Черного и Азовского морей и двумя регионами РФ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, а также над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и по одному - над территорией Белгородской области и акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства дроны были уничтожены с 21:00 до 22:30.