Поиск

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир, утром в четверг выбросил столб пепла на высоту 2,5 км над уровнем моря, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

По ее данным, пепловый шлейф протянулся на расстояние более 5 км в восточном направлении от вулкана.

"В городе Северо-Курильске (единственный населенный пункт на Северных Курилах - ИФ) пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Звонков и жалоб от населения не поступало", - говорится в сообщении.

Международные трассы движения воздушных судов вблизи вулкана не проходят. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет, отмечает пресс-служба.

Вулкан Эбеко (высота 1156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации - это означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих воздушных судов.

Сахалинская область Курилы Парамушир Эбеко пепел
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Газпром нашел покупателя на 22-этажную "малахитовую шкатулку" в Москве

Что произошло за день: среда, 30 октября

Минсельхоз ждет снижения цен на сливочное масло в магазинах за счет двух факторов

В SDN-List включены партнеры "НОВАТЭКа" по поставке оборудования на "Арктик СПГ 2"

Оборот розничной торговли в РФ в сентябре вырос на 6,5%

Оборот розничной торговли в РФ в сентябре вырос на 6,5%

В России рост цен на овощи и фрукты за неделю ускорился до 1,7%

Минэкономразвития РФ оценило рост ВВП в сентябре в 2,9% в годовом сравнении

Безработица в РФ в сентябре четвертый месяц подряд удерживалась на уровне 2,4%

Инфляция в РФ в годовом выражении достигла 8,57%

Сливочное масло в России с начала года подорожало более чем на четверть

Сливочное масло в России с начала года подорожало более чем на четверть
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });