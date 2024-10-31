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"Ростех" ждет удвоения выручки от продаж инновационной продукции к 2030 году

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - ГК "Ростех" планирует рост годовой выручки от реализации инновационной продукции до 2,3 трлн рублей к 2030 году, сообщил руководитель проектов высшей категории инновационного развития госкорпорации Виктор Славянцев на научно-производственном форуме "Золотая долина" в Новосибирске.

"По сравнению с 2023 годом (1 трлн 168 млрд рублей) выручка от реализации инновационной продукции к 2030 году, она составит у нас 2,3 трлн рублей, то есть увеличится в два раза", - сказал он.

Таким образом, по словам Славянцева, "Ростех" выполнит национальную задачу достижения технологического лидерства, которой предусмотрено увеличение этого показателя в 1,5 раза.

Он отметил, что в "Ростехе" научными исследованиями занимаются около 150 организаций, затраты на НИОКР в корпорации в целом составляют 7-9% от общего объема затрат.

Ростех Виктор Славянцев
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