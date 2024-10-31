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Кремль не участвует в дискуссии о запрете религиозной одежды в школах

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Решение о запрете ношения религиозной одежды в школах Владимирской области является прерогативой местных властей, в Кремле не участвуют в дискуссии вокруг этого вопроса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каждый регион реализует свои полномочия, и мы в этой дискуссии не принимаем участия", - сказал он журналистам.

Так представитель Кремля прокомментировал соответствующее решение руководства Владимирской области и последующую критику со стороны представителей Чечни.

Власти Владимирской области запретили в школах ношение одежды, демонстрирующую религиозную принадлежность учеников. Позднее депутат Госдумы Адам Делимханов заявил о намерении добиваться отмены этого запрета.

Адам Делимханов Дмитрий Песков Владимирская область Чечня
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