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Суд в Москве приговорил к 16 годам обвиняемого в подготовке поджога военкомата

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Суд в Москве приговорил к 16 годам лишении свободы Ибрагима Оруджева по делу о подготовке поджога военкомата в 2023 году, сообщила столичная прокуратура.

Подсудимый признан виновным в обучении терроризму (ст. 205.3 УК) и подготовке теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК). Первые три года, как предполагается, он будет отбывать в тюрьме, остаток срока - в колонии строгого режима.

По данным следствия, в период с апреля 2022 года по ноябрь 2023 года Оруджев "изучал способы осуществления террористической деятельности, правила обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, электронную литературу, содержащую сведения о способах изготовления зажигательных смесей, взрывчатых веществ, пособия по их использованию и обращению с оружием и другое".

В ноябре 2023 года, осужденный, как сообщает прокуратура, "осуществил разведку местности - территории одного из районных объединенных военных комиссариатов с целью его дальнейшего поджога".

Приговор в законную силу не вступил.

Москва Ибрагим Оруджев
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