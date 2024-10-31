Минобороны РФ заявило об отражении атаки 41 дрона ВСУ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в четверг вечером за 1,5 часа сбили более 40 украинских дронов над Курской, Брянской, Орловской, Белгородской областями и Крымом, заявило Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО 20 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области, 13 - над территорией Брянской области, четыре - над территорией Орловской области, три - над территорией Белгородской области, и один - над территорией Республики Крым", - заявило Минобороны РФ в четверг.

По информации министерства, ПВО уничтожила эти беспилотники в четверг с 20:30 до 22:00 по Москве.