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Минобороны РФ заявило об отражении атаки 41 дрона ВСУ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в четверг вечером за 1,5 часа сбили более 40 украинских дронов над Курской, Брянской, Орловской, Белгородской областями и Крымом, заявило Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО 20 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области, 13 - над территорией Брянской области, четыре - над территорией Орловской области, три - над территорией Белгородской области, и один - над территорией Республики Крым", - заявило Минобороны РФ в четверг.

По информации министерства, ПВО уничтожила эти беспилотники в четверг с 20:30 до 22:00 по Москве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Брянская область Орловская область Курская область Белгородская область Республика Крым
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