Около 25% предприятий у российских аэродромов не имеют оборудования для отпугивания птиц

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Более четверти предприятий у российских аэродромов - 49 объектов из 184 - не имеют необходимого оборудования для отпугивания птиц, что приводит к их скоплениям, опасным для полетов воздушных судов, говорится в сообщении пресс-службы "Российского экологического оператора" (РЭО).

"Проведение орнитологических исследований собственники предприятий, расположенных у аэродромов, должны были завершить к 1 сентября. По итогам проведенных исследований на сегодняшний день были выданы заключения 104 предприятиям - 55 положительных и 49 отрицательных", - сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, чьи слова привели в пресс-службе компании.

По его словам, среди 49 предприятий, которые получили отрицательные заключения, 28 полигонов и 19 объектов по сортировке отходов.

"Все нарушители располагаются в 31 регионе. Заключения выдавались специализированными организациями с привлечением ученых. Теперь владельцам объектов, которые получили отрицательное заключение, необходимо провести мероприятия по отпугиванию птиц и повторно обратиться за получением заключения, иначе объекты будут закрыты", - отметил Буцаев.

По данным РЭО, всего в РФ действует 184 типа объектов по обращению с ТКО в границах шестых подзон приаэродромных территорий (в таких подзонах запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц), они расположены в 63 регионах. "Из них по 131 объекту заключены договора на проведение орнитологических исследований, из которых по 104 и получены заключения, 15 не принимают потоки твердых коммунальных отходов (ТКО) с 2025 года по территориальной схеме, остальные объекты должны подать заявки на проведение исследований", - сообщили в пресс-службе РЭО.

Отпугивание птиц от объектов по обращению с отходами осуществляется с помощью различных устройств: биоакустических установок, сигнального оружия (ракетниц), газовых пушек, трещоток, зеркальных шаров, лазерных отпугивателей, сетей, муляжей (чучел), химическими методами, с использованием радиоуправляемых моделей, с использованием хищных птиц, радиоэлектронными и электромагнитными методами, сказано в релизе.

РЭО - публично-правовая компания, созданная по указу президента РФ Владимира Путина в январе 2019 года; единственный акционер - Минприроды РФ.