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В Брянске дрон повредил 12 квартир многоэтажного дома

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Брянске в ночь на 1 ноября беспилотник атаковал многоквартирный дом, там повреждены 12 квартир, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Сегодня ночью вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Фокина в Советском районе (...) В доме на Фокина, по предварительной оценке, повреждено 12 квартир. 10 жильцов и их домашние питомцы сейчас находятся в гостинице", - говорится в сообщении.

"Больше остальных повреждена одна квартира. Взрывная волна снесла межкомнатные перегородки, на капитальных стенах есть трещины, выбиты окна. Было возгорание, но его быстро потушили. По стояку отключили горячее водоснабжение", - сообщили в мэрии.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Брянск
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