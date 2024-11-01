РФ оценила потери ВСУ на курском направлении за сутки более чем в 250 человек

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Потери армии Украины за сутки на курском направлении составили более 250 военнослужащих, за все время боевых действий там - более 28,8 тысяч человек, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, из них одна самоходная артиллерийская установка Caesar французского производства, миномет, зенитный ракетный комплекс и девять автомобилей", - говорится в сообщении.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 28 850 военнослужащих, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1 062 боевые бронированные машины, 777 автомобилей, 254 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, десять пусковых установок зенитных ракетных комплексов", - сказали военные.

По данным Минобороны РФ, один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

В ведомстве заявили, что за все время боевых действий также уничтожены: семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций радиоэлектронной борьбы, 12 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 25 единиц инженерной и другой техники.

Войска группировки "Север" на курском направлении за сутки отразили шесть контратак вооружённых сил Украины в направлении населённых пунктов Новоивановка и Плёхово, сообщает министерство обороны РФ.

"ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны, подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах населённых пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.

Ведомство информирует, что ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тринадцати бригад противника в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, 1-й Княжий, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Правда, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Алексеевка, Басовка, Беловоды, Водолаги, Катериновка, Мирополье, Павловка и Хотень", - говорится в сводке.