Минобрнауки предложило оценить стоимость экзамена по языку для получения гражданства в 2950 руб.

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - России предлагает определить стоимость экзамена по русскому языку для получения гражданства РФ в 2950 рублей, во столько же предлагается оценить экзамен по истории России и основам законодательства.

Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Минобрнауки, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается также установить плату за экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для разрешения на временное проживание или вида на жительство - 5 900 рублей; для цели получения разрешения на работу либо патента - 3 800 рублей.

На сегодняшний день образовательные организации самостоятельно устанавливают стоимость за экзамен, руководствуясь утвержденной методикой расчета.