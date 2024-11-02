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Патрушев заявил о необходимости развития производства беспилотных подводных аппаратов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В России необходимо развивать производство безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов, создать единый центр компетенций по их разработке, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Надо обеспечить развитие производства безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов, создать единый центр компетенций по их разработке", - сказал Патрушев на совещании с командованием ВМФ и Черноморского флота в Крыму.

По его словам, США и их союзники "вынашивают планы по установлению в Черном море и по его периметру собственного долгосрочного присутствия в ущерб законным интересам нашей страны".

"В этих условиях для защиты национальных интересов России, повышения универсальности Военно-морского флота, расширения круга выполняемых задач важно определить не только перспективные тактико-технические характеристики кораблей, их вооружения, но и обеспечить баланс сил, составляющих боевую мощь флота и средств их обеспечения", - заявил Патрушев.

"Важно, чтобы Военно-морской флот развивался как единая боевая система, управление которой должно обеспечиваться за счёт внедрения передовых технологий и цифровых решений", - сказал он.

Николай Патрушев ВМФ РФ
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