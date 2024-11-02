В Белгородской области автомобилист пострадал в результате атаки дрона

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородской области дроны атаковали два населенных пункта, пострадал один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В селе Ясные Зори Белгородского района дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель. Пострадавшего с баротравмой, ожогами головы, рук и ног попутным транспортом доставили в местную амбулаторию, где медики оказали ему первую помощь. Бригада СМП транспортирует его в областную клиническую больницу для прохождения дальнейшего лечения", - написал он.

Автомобиль полностью уничтожен.

В Шебекине дрон-камикадзе взорвался на парковке предприятия, там были повреждены семь машин.