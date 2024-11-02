Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Першотравневое в Харьковской области

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что под контроль российских войск перешли населенные пункты Першотравневое в Харьковской области и Кураховка в Донецкой народной республике.

"В результате успешных наступательных действий группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Першотравневое Харьковской области", - говорится в сообщении министерства.

"В результате наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Кураховка Донецкой народной республики", - сообщает военное ведомство.