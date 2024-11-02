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Систему мониторинга межнациональных конфликтов РФ доработают для их прогнозирования

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Планируется доработка информационной системы мониторинга сферы межнациональных и межконфессиональных отношений для того, чтобы она заранее прогнозировала развитие межнациональных конфликтов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"На эти цели выделили отдельные финансовые ресурсы в бюджете, существенно их увеличив",- сказала Голикова во время форума "Народы России".

Она поручила Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН) обеспечить эффективное использование этих средств, а также контролировать данную работу.

Голикова напомнила, что эта государственная информационная система мониторинга работает с 2017 года.

"Коллегами прорабатывается значительный массив информации, циркулирующей в Интернете и социальных сетях, на предмет выявления попыток разжигания конфликтных ситуаций и межнациональной розни",- пояснила она.

По ее словам, было налажено взаимодействие Ситуационного центра с регионами, что позволяет, оперативно информировать региональные власти о проблемных ситуациях в сфере межнациональных отношений.

Она также отметила, что проектом бюджета на 2025-2027 гг. почти на треть увеличен объем ежегодного финансирования госпрограммы "Реализация государственной национальной политики".

Татьяна Голикова
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