Минобороны РФ оценило потери ВСУ на курском направлении в более чем 29 тыс. человек

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Потери украинских войск за сутки на курском направлении составили более 250 военнослужащих, всего за время боевых действий превысили 29 тысяч 100 человек, сообщило министерство обороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, миномет и три автомобиля. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказано в сообщении.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 29 100 военнослужащих, говорится в сводке.

За время боевых действий на курском направлении противник потерял также 180 танков, 101 БМП, 106 БТР, 1 063 боевые бронированные машины, 780 автомобилей, 255 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, десять пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 25 единиц инженерной и другой техники, сообщает Минобороны.