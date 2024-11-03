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Кабмин выделил 350 млн руб. на компенсацию простоя белгородским предприятиям

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о выделении 350 млн рублей на компенсацию простоя белгородским предприятиям.

"Правительство РФ приняло решение в отделении Белгородской области 350 млн руб. тем предприятиям, которые находились в вынужденном простое, их работники получат компенсацию по оплате труда", - сообщил глава региона в своем телеграм-канале утром в воскресенье.

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