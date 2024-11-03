С начала 2024 года печи стали причиной свыше 4,8 тысяч пожаров в России

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Более 4,8 тысяч пожаров в 2024 году произошли из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей, погибли 368 человек, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

Огнем было уничтожено более 1,3 тысяч зданий, погибли 368 человек, приводятся слова Куренкова на сайте МЧС России.

В МЧС напомнили, что запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 на 0,7 метра, а также на них не должно быть топлива, других горючих веществ и материалов.

"В течение отопительного сезона обязательно нужно очищать дымоход и печь от сажи. Делать это следует каждые три месяца: можно чаще, но не реже. При этом дымоход кухонной печи требует более частого обслуживания - раз в месяц", - уточняется в сообщении.