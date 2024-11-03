Поиск

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 150 человек

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Украинская сторона продолжает нести потери на курском направлении, за сутки они составили более 150 человек, сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, а также станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей", - сообщили в ведомстве в воскресенье.

Там заявили, что всего за время боевых действий на данном направлении ВСУ потеряли более 29,2 тыс. человек, 180 танков, 102 боевые машины пехоты, 106 бронетранспортеров, 1063 боевые бронированные машины, 785 автомобилей, 255 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, десять пусковых установок зенитных ракетных комплексов и другую технику.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мужчина погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Вишневое в ДНР

Власти РФ не считают нужным вводить предельные розничные цены на продукты

Власти РФ не считают нужным вводить предельные розничные цены на продукты

Кабмин выделил 350 млн руб. на компенсацию простоя белгородским предприятиям

За ночь над тремя регионами РФ уничтожено 19 украинских БПЛА

В Башкортостане сошли с рельсов 22 вагона с углем

МЧС получит 48 млн руб. на единовременную помощь пострадавшим в Курской области

Что произошло за день: суббота, 2 ноября

ОАЭ начали поставлять в Россию сливочное масло

ОАЭ начали поставлять в Россию сливочное масло

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановлено

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });