Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 150 человек

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Украинская сторона продолжает нести потери на курском направлении, за сутки они составили более 150 человек, сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, а также станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей", - сообщили в ведомстве в воскресенье.

Там заявили, что всего за время боевых действий на данном направлении ВСУ потеряли более 29,2 тыс. человек, 180 танков, 102 боевые машины пехоты, 106 бронетранспортеров, 1063 боевые бронированные машины, 785 автомобилей, 255 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, десять пусковых установок зенитных ракетных комплексов и другую технику.