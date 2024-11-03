Путин на следующей неделе примет верительные грамоты у иностранных послов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе примет верительные грамоты послов иностранных государств.

График президента на предстоящую неделю был озвучен в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), фрагмент которой у себя в телеграм-канале выложил ее автор и ведущий Павел Зарубин.

Праздничный день - 4 ноября - у президента будет рабочим. По традиции он возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому, а также посетит выставку форума "Православная Русь".

На неделе у президента запланировано заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России, открытие ряда новых инфраструктурных проектов, а также церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Кроме того, Путин на следующей неделе выступит на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".