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Российский экипаж МКС поздравил соотечественников с Днем народного единства

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с Днем народного единства.

"Этот праздник призван объединять всех, кто искренне любит нашу общую Родину, уважает ее многовековую историю и демонстрирует свою любовь к России не словом, но делом", - сказал Овчинин в видеообращении, распространенном "Роскосмосом".

Горбунов отметил, что Россию населяет множество народов, и вместе граждане смогут преодолеть любые трудности. "В наших силах сделать все необходимое для ее процветания и успеха", - сказал космонавт.

"Четыре столетия назад наши предки перед лицом внешней угрозы смогли сплотиться под началом Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, показав всему миру истинную силу нашего духа. Изгнав врага, они защитили суверенитет страны и восстановили законную власть, благодаря чему российское государство вернуло самостоятельность и снова окрепло", - сказал космонавт Вагнер.

МКС Роскосмос Александр Горбунов Алексей Овчинин Иван Вагнер
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