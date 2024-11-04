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Лавров посоветовал руководству ООН читать устав организации полностью

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Руководство ООН должно настроиться на более объективное изложение международного права, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая на Международном научно-фантастическом симпозиуме "Создавая будущее", Лавров обратил внимание на слова официального представителя генсека ООН, который, комментируя планы РФ и КНДР в военной области, сказал, что это вызывает глубокую озабоченность, так как ведет к интернационализации украинского кризиса, и поэтому генсек ООН выступает за урегулирование украинского конфликта на основе устава ООН, международного права и резолюции ГА ООН.

"Генеральному секретарю нужно своего официального представителя настроить на более внятное изложение, толкование международного права секретариатом ООН. Ну и, конечно, устав ООН надо читать полностью, а не только ту часть, которую тебе сегодня в данном конфликте хочется обязательно акцентировать", - подчеркнул Лавров.

Сергей Лавров МИД РФ ООН
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