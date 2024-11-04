Военные заявили об улучшении положения группировок войск "Запад", "Центр" и "Восток" за сутки

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Подразделения "Южной" группировки войск продвигаются вглубь обороны вооруженных сил Украины (ВСУ), группировки "Запад", "Центр" и "Восток" улучшили положение по переднему краю, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 30-й, 33-й, 54-й, 67-й механизированных, 46-й аэромобильной, 5-й и 79-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Предтечино, Миньковка, Часов Яр, Курахово, Дальнее и Северск (ДНР)", - говорится в сообщении.

По словам военных, отражена контратака ВСУ, потери армии Украины составили: свыше 490 военнослужащих, боевая бронированная машина Kirpi, два автомобиля, три единицы артиллерийского вооружения, два склада боеприпасов и шесть станций радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 43-й, 60-й, 630-й, 92-й механизированных, 3 штурмовой бригад ВСУ, 115-й, 125-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Першотравневое, Ковшаровка, Сеньково, Богуславка Харьковской области, Петровское (ЛНР) и Терны (ДНР)", - заявили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что отражены четыре украинские контратаки. Потери украинской армии составили: до 440 военнослужащих, танк, два автомобиля, пять единиц артиллерийского вооружения, три склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы, сказали военные.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 32-й и 110-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 101-й, 117-й, 119-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Барановка, Клебан-Бык, Дылеевка, Новоселидовка, Дзержинск, Берестки, Щербиновка, Миролюбовка, Шевченко и Нелеповка (ДНР)", - заявили в министерстве.

По данным Минобороны РФ, отражены десять контратак ВСУ, потери армии Украины составили: свыше 420 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевая бронированная машина HMMWV, боевая бронированная машина "Козак", три пикапа и шесть единиц артиллерийского вооружения.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 37-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Островское, Великая Новоселка и Раздольное (ДНР)", - говорится в сообщении.

Военные заявили, что отражены три украинские контратаки, потери ВСУ составили: до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Caesar.

"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 71-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Уды и Одноробовка Харьковской области", - сказали в Минобороны РФ.

По информации военных РФ, потери ВСУ составили свыше 25 военнослужащих, три автомобиля и четыре единицы артиллерийского вооружения.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ, 124-й, 126-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Осокоровка, Никольское Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, два автомобиля и два склада с боеприпасами", - заявили в военном ведомстве.

Российские военные сообщили, что нанесли удары по военным аэродромам Украины, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, использовавшимся для обеспечения ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ, цехам производства и месту хранения безэкипажных катеров, скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны РФ, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, управляемая авиационная бомба Hammer и 42 украинских беспилотника.