Минобороны сообщило об отражении двух контратак ВСУ в направлении курской Новоивановки

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" отразили две контратаки армии Украины в направлении населенного пункта Новоивановка в Курской области, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Леонидово и Плёхово", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, в ходе наступательных действий российские военные нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов. "ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены два автомобиля", - заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 13 бригад ВСУ в районах 18 населенных пунктов.

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 1-й бригады специального назначения, 106-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Журавка, Кияница, Мирополье, Ободы, Павловка и Хотень", - сказали военные.

Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные авиаудары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ", - говорится в сообщении.

По словам военных, после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

"После боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету", - сообщили в Минобороны РФ.

Военное ведомство в понедельник опубликовало кадры боевой работы Су-25.

Минобороны РФ также сообщило о поражении барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинского автомобиля, в приграничном районе Курской области.

"Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью беспилотного летательного аппарата Zala был выявлен автомобиль ВСУ, который осуществлял доставку БК (боекомплектов - ИФ) и продовольствия на позиции", - говорится в сообщении

По данным министерства, обнаруженная цель была уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет".

Потери армии Украины на курском направлении за сутки превысили 350 военнослужащих, четыре танка и четыре боевые машины пехоты Bradley, за все время боевых действий там ВСУ потеряли более 29,6 тысяч человек, заявили в Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены четыре танка, четыре БМП Bradley производства США, бронетранспортер и 15 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета, зенитный ракетный комплекс "Оса", 23 автомобиля и одна единица инженерной техники", - говорится в сообщении.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 29 600 военнослужащих", - заявили в ведомстве.

В министерстве обороны РФ заявили, что за все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 184 танка, 106 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1078 боевых бронированных машин, 808 автомобилей, 259 артиллерийских орудий.

Там заявили, что за этот период также уничтожены 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций радиоэлектронной борьбы, 12 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, четыре радиолокационные станции противовоздушной обороны, 26 единиц инженерной и другой техники.