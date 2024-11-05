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Стало втрое больше работодателей, которые организуют профориентацию для детей сотрудников

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Почти каждая восьмая (13%) российская компания и организация в настоящее время проводит мероприятия по профессиональной ориентации для детей своих сотрудников, тогда как в 2023 году удельный вес таких работодателей составлял 5%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные во вторник на портале, показывают, что еще более четверти организаций (29%) на данный момент такие мероприятия не проводят, но склоняются к тому, чтобы приступить к этой практике.

Работодатели в настоящее время чаще всего проводят для детей своих сотрудников дни открытых дверей или экскурсии на производство, также организуются встречи и беседы, в том числе, на классных часах в школах, отмечается в комментариях к исследованию.

По данным SuperJob.ru, некоторые компании проводят диагностические тесты для помощи в выборе профессии, устраивают конкурсы и соревнования, организуют летние трудовые лагеря.

Согласно опросу, более трети работодателей (38%) не проводят такие мероприятия, и в целом не считают нужным это делать, в каждой пятой компании (20%) пока не определились с тем, следует ли организовывать мероприятия по профориентации для детей своих сотрудников.

Опрос проводился с 6 по 31 октября 2024 года среди 1000 респондентов, представляющих кадровый менеджмент российских компаний и организаций, в 204 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

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