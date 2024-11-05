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Минобороны РФ сообщило об отражении за сутки 19 украинских контратак в зоне СВО

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Российские подразделения в зоне специальной военной операции отразили за сутки 19 контратак украинской армии, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 93-й, 100-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 119-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Воздвиженка, Берестки, Дзержинск, Заря, Леонидовка, Красное и Димитров Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на этом участке фронта отражены девять контратак противника.

Ещё десять контратак вооружённых сил Украины отражены подразделениями других российских группировок, говорится в сводке.

Минобороны сообщает, что в боях с подразделениями группировки "Центр" противник потерял до 560 военнослужащих, два БТР М113, три боевые бронированные машины, три автомобиля, 122-мм САУ "Гвоздика" и 122-мм гаубицу Д-30.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Купянск, Берестовое, Петропавловка Харьковской области и Петровское Луганской народной республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии", - говорится в сообщении.

Здесь противник потерял до 510 военнослужащих, БМП, три бронетранспортера М113 и боевую бронированную машину MaxxPro, четыре пикапа, 152-мм гаубицу "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию РЭБ "Анклав-Н". Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов, сказано в сводке.

Войсками группировки "Север", сообщает ведомство, на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 13-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск и Липцы. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 33-й, 54-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 148-й артиллерийской бригад ВСУ, 101-й бригады охраны генерального штаба Украины и 18-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Зализнянское, Часов Яр, Дальнее, Марково, Улаклы, Курахово и Северск Донецкой народной республики", - сообщает министерство обороны РФ.

На этом участке отражены три контратаки противника, потери которого составили до 580 военнослужащих, БМП, пять автомобилей, 122- мм САУ "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, две станции РЭБ "Анклав-Н" и два склада боеприпасов, сообщает ведомство.

По его данным, войска группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 152-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Раздольное (ДНР). Отражены две контратаки подразделений 123-й бригады теробороны. Потери противника составили до 120 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм САУ Paladin.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Николаевка, Белозерка, Токаревка Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30", - сообщает министерство обороны РФ.

Российские военные нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству ракетного вооружения, объектам энергетики, используемым для обеспечения ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства ракетного вооружения, объектам энергетики, используемым для обеспечения ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer и 17 беспилотников самолетного типа.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 35275 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19052 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17355 орудий полевой артиллерии и минометов, 27992 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщили в военном ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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