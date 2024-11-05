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Путин надеется, что вновь прибывшие послы будут способствовать объективному взгляду на РФ

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что вновь прибывшие в РФ послы будут способствовать тому, чтобы в представляемых ими государствах формировался более объективный и непредвзятый взгляд на Россию и ее политику.

"Хотел бы выразить надежду, что в ходе своей работы в России вы, уважаемые дамы и господа, уважаемые послы, будете способствовать тому, чтобы в столицах, представляемых вами государств, формировался более объективный и непредвзятый взгляд на нашу страну и ее политику", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами.

Между тем, он заявил, что Россия не только готова к переговорам по украинскому конфликту, но в самом начале этого конфликта вела эти переговоры, и даже был выработан взаимоприемлемый договор, "парафированный с украинской стороны". Однако, украинская сторона "по совету извне, об этом заявили официальные лица Украины, этот договор отвергла", добавил президент РФ.

"Взятый рядом западных государств по сути враждебный курс на эскалацию и затягивание украинского конфликта, имея в виду нанести нашей стране стратегическое поражение, глубоко ошибочен. Такие иллюзорные расчеты могут строить только те, кто не знает и не хочет знать историю России, не принимает во внимание единство, силу духа и сплоченность российского народа", - сказал Путин.

Владимир Путин
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