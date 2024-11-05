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В Москве не ждут изменений в политике США в отношении к России при любом исходе выборов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Россия не видит для себя разницы в том, кто станет следующим президентом США, заявила представитель МИД Мария Захарова. Ее ответ на вопрос СМИ опубликован на сайте министерства.

"В целом, России все равно, чем закончатся эти выборы, учитывая, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с нашей страной, - отметила она. - Если в американской политике что-то изменится и появятся предложения к нам, мы будем готовы их изучить на соответствие российским интересам".

"В любом случае Россия будет решительно отстаивать свои интересы, особенно если речь идет о вопросах национальной безопасности", - заявила Захарова.

По ее словам, "было бы логично, чтобы хозяин Белого дома, кем бы он или она ни были, сосредоточился на решении проблем своей страны и не искал приключений за десятки тысяч миль от американских берегов".

"Желаем американскому народу преодолеть кризис демократии и раскол в обществе", - добавила представитель МИД.

Мария Захарова МИД США
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