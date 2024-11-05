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Путин предложил главе ЕАО Гольдштейну занять пост руководителя Коми

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил главе Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну занять пост руководителя республики Коми.

"Хочу поблагодарить вас за работу на Дальнем Востоке и предложить переехать на работу в республику Коми, где, как я знаю, вы работали начиная с 90-го года еще водителем. Ну, и доросли постепенно до члена Государственного совета республики", - сказал Путин в ходе встречи с Гольдштейном.

"Вы пять лет проработали на Дальнем Востоке. Как вы относитесь к предложению вернуться в Коми?" - спросил глава государства.

"Для меня большая честь и огромная ответственность. Республика большая, экономически развитая. Ваше доверие - всегда для меня двойная ответственность. Я с гордостью и с честью принимаю ваше предложение", - ответил Гольдштейн.

Владимир Путин Ростислав Гольдштейн
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