Путин предложил главе ЕАО Гольдштейну занять пост руководителя Коми

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил главе Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну занять пост руководителя республики Коми.

"Хочу поблагодарить вас за работу на Дальнем Востоке и предложить переехать на работу в республику Коми, где, как я знаю, вы работали начиная с 90-го года еще водителем. Ну, и доросли постепенно до члена Государственного совета республики", - сказал Путин в ходе встречи с Гольдштейном.

"Вы пять лет проработали на Дальнем Востоке. Как вы относитесь к предложению вернуться в Коми?" - спросил глава государства.

"Для меня большая честь и огромная ответственность. Республика большая, экономически развитая. Ваше доверие - всегда для меня двойная ответственность. Я с гордостью и с честью принимаю ваше предложение", - ответил Гольдштейн.