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Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановлено

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Морской пассажирский транспорт в Севастопольской бухте возобновил работу после приостановки в среду вечером, сообщается в телеграм-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.

Остановка продлилась 26 минут, о ее причинах не сообщается.

Транспорт прекращал работу второй раз за день. Первая остановка продлилась более двух часов.

Севастополь
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