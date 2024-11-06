Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановлено

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Морской пассажирский транспорт в Севастопольской бухте возобновил работу после приостановки в среду вечером, сообщается в телеграм-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.

Остановка продлилась 26 минут, о ее причинах не сообщается.

Транспорт прекращал работу второй раз за день. Первая остановка продлилась более двух часов.