Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановлено
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Морской пассажирский транспорт в Севастопольской бухте возобновил работу после приостановки в среду вечером, сообщается в телеграм-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Остановка продлилась 26 минут, о ее причинах не сообщается.
Транспорт прекращал работу второй раз за день. Первая остановка продлилась более двух часов.