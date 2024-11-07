Путин выступит на заседании клуба "Валдай"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг, 7 ноября, примет участие в пленарной сессии ХХI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

В пресс-службе Кремля ранее уточнили, что тема заседания будет называться "Прочный мир - на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".

Накануне пресс-секретарь главы государства заявил, что Путин посвятил часть рабочего дня подготовке к участию в работе сессии.

"Будет выступление президента", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь отметил, что традиционно к выступлению Путина проявляется повышенный интерес.