Поиск

Путин выступит на заседании клуба "Валдай"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг, 7 ноября, примет участие в пленарной сессии ХХI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

В пресс-службе Кремля ранее уточнили, что тема заседания будет называться "Прочный мир - на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".

Накануне пресс-секретарь главы государства заявил, что Путин посвятил часть рабочего дня подготовке к участию в работе сессии.

"Будет выступление президента", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь отметил, что традиционно к выступлению Путина проявляется повышенный интерес.

Владимир Путин Валдай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 6 ноября

Задержан последний из сбежавших в Липецкой области заключенных

Песков объяснил важность итогов президентских выборов в США

Песков объяснил важность итогов президентских выборов в США

"Мосбиржа" с 14 ноября приостановит торги акциями Росбанка

Путин сообщил, что грузопоток по Севморпути в 2030 году может превысить 100 млн тонн

Путин сообщил, что грузопоток по Севморпути в 2030 году может превысить 100 млн тонн

ЦБ одной из причин повышенного роста корпкредитования назвал допрасходы бюджета-24

Балтзавод спустил на воду атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220

Балтзавод спустил на воду атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220

Аэропорт Махачкалы возобновил работу после атаки БПЛА на Каспийск

Мосгорсуд направил на пересмотр просьбу ФСИН о реальном сроке Филиппу Дельпалю

В Сбербанке отметили сокращение числа мошеннических звонков в три раза

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });