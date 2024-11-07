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В Магадане при пожаре в пятиэтажном доме погибли мать и трое детей

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Магадане при пожаре в многоквартирном доме погибли четыре человека - мать и трое детей, сообщили в МЧС Магаданской области. Пожарные извлекли их из горящей квартиры, однако врачи констатировали их смерть.

В пятиэтажном доме на Речной улице загорелась квартира на третьем этаже, уточнили в управлении. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. В квартире погибли женщина и дети в возрасте два года, три года и шесть лет.

По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК), сообщили в региональном главке СКР. Расследование взял на контроль прокурор региона, кроме того, прокурору Магадана поручено организовать проведение проверки по факту исполнения уполномоченными органами требований по обеспечению пожарной безопасности, сообщили в областной прокуратуре.

Пожар потушили. Дознаватели МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причину возгорания, сообщили в МЧС.

МЧС Магадан СКР Магаданская область
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