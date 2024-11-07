В Минобороны РФ заявили о взятии под контроль населенного пункта Кременная Балка

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что взяли под контроль село Кременная Балка в Донецкой народной республике.

"В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Кременная Балка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны РФ в четверг.

В ведомстве заявили, что группировка "Центр" нанесла удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Дылеевка, Петровка, Старые Терны, Островского и Щербиновка Донецкой народной республики.

"Отражены 11 контратак формирований 23-й, 100-й, 154-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что украинская сторона в данном районе потеряла до 455 человек, бронетранспортер Viking, боевую бронированную машину HMMWV, три боевые бронированные машины "Казак", три автомобиля, две 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку "Рапира".

Минобороны РФ заявило, что группировки "Запад", "Восток", "Юг" в течение суток улучшили свое положение в зоне специальной военной операции.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 17-й танковой, 60-й механизированной бригад ВСУ, 109-й и 115-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Сеньково Харьковской области, Ямполовка и Терны Донецкой народной республики", - сообщили в военном ведомстве.

Там заявили, что группировкой "Запад" были отражены восемь контратак украинских сил.

"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 113-й, 127-й бригад теробороны, 4-го и 5-го пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Дмитровка, Избицкое Харьковской области и Великая Писаревка Сумской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и две 122 мм гаубицы Д-30", - отметили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли удары по ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Миньковка, Приволье, Дачное, Красноармейск, Северск и Курахово Донецкой народной республики, отразили одну контратаку.

"В ходе активных действий подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новый Комар, Раздольное и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 37-й бригады морской пехоты", - сообщили в ведомстве.

Там заявили, что группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 65 украинских военнослужащих, поразила склад с боеприпасами.