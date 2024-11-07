Генсек ОДКБ предупредил о последствиях размещения в Западной Европе ракет большой дальности

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU -Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Решение о размещении в Западной Европе ракет большой дальности создает угрозу возобновления гонки ядерного вооружения, заявил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.

"Принятое американо-германское решение по размещению средств поражения большей дальности на территории Западной Европы создало угрозу возобновления гонки ракетно-ядерных вооружений на континенте и в мире в целом", - сказал Тасмагамбетов на 12-й встрече секретарей Совбезов стран СНГ.

По его словам, военно-политическая обстановка по периметру ОДКБ остается сложной.

"В ряде регионов, непосредственно примыкающих к зоне ответственности ОДКБ, конфликтный потенциал остаётся на высоком уровне", - сообщил Тасмагамбетов.

Он отметил, что также серьезную обеспокоенность организации вызывает ситуация в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.