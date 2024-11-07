Президентский совет не поддержал проект о "неснижаемой" неустойке за нарушение акционерных соглашений

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Совет по кодификации гражданского законодательства при президенте РФ не поддержал законопроекты Минэкономразвития о последствиях нарушений корпоративных договоров и ограничении возможности снижать штрафные санкции за такие действия.

Президентский совет опубликовал отрицательные заключения на поправки в Гражданский кодекс (ГК) РФ, законы об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, разработанные Минэкономразвития. Около полутора лет назад министерство предложило их с целью повысить исполнимость корпоративных договоров, которые регламентируют отношения совладельцев компаний.

В частности, была озвучена идея ограничить возможность в судебном порядке снижать неустойку, определенную в корпоративном соглашении за невыполнение его условий. Сейчас суд вправе уменьшить ее по заявлению ответчика, если размер "явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства" на основании статьи 333 ГК РФ.

Проект Минэкономразвития предусматривает, что участнику спора, который просит снизить неустойку, помимо несоразмерности придется доказать два обстоятельства: что взыскание для истца более выгодно, чем исполнение обязательств по корпоративному соглашению, а ответчик не виноват в том, что условия были нарушены.

Президентский совет по кодификации гражданского законодательства в своем заключении подчеркивает, что год назад не поддержал аналогичное предложение Минэкономразвития и его замечания не учтены. Ранее совет указывал, что существующих правил снижения неустойки достаточно и выражал опасения, что введение предлагаемых специальных правил в законах о хозяйственных обществах "может иметь нежелательные последствия, открывая возможность для попыток реализации подобных "особенностей" и для других гражданско-правовых договоров".

Еще одно предложение Минэкономразвития – это возможность в судебном порядке отменять или изменять результаты голосования участников и акционеров на общих собраниях, если кто-то из них действовал вопреки условиям корпоративного договора.

К этой новации у совета также есть замечания. "...Следует учитывать, что "замещающее волю" решение суда может быть принято только в том случае, если предмет голосования четко определен в корпоративном договоре, при этом у суда должно быть право отказать в удовлетворении иска, если в силу изменившихся обстоятельств такое решение будет причинять вред интересам общества", - указывает совет.

Общий вывод совета таков: проекты законов в представленной редакции не могут быть поддержаны.