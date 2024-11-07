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Путин считает контрпродуктивным запрещать все в интернете со стороны государства

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Интернет как бизнес должен подчиняться внутреннему законодательству страны, где он работает, но со стороны государства будет контрпродуктивно все запрещать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам очень сложно со стороны государства - то есть можно, но это будет отчасти контрпродуктивно - все запрещать, именно со стороны государства. (...) Конечно, интернет должен подчиняться внутреннему законодательству той страны, где идет работа в этой сфере - это очевидная вещь", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

По словам Путина, "то, что мы видим, - манипуляции информацией - да, к сожалению, это происходит". "Но повторяю еще раз: если деятельность интернета будет подчинена, поставлена под внутренние законы и должна будет эта деятельность подчинена внутреннему законодательству, то мы таким образом минимизируем возможные негативные последствия", - сказал президент РФ.

"Я понимаю, что есть возможные технологические ограничения и технологические сложности для того, чтобы все это реализовать, но если встать на путь вот этого - работы, связанной с самим профессиональным сообществом, которое видит, где возможно создание угроз для общества в целом, - оно самостоятельно и работает над купирование этих угроз. А государство, конечно, должно быть рядышком", - резюмировал Путин.

Как отметил глава государства, "в России профессиональное сообщество пришло к необходимости и приняло решение о правилах ведения этого бизнеса - интернета как бизнеса". "И взяло на себя самостоятельно самоограничения, особенно связанные с каким-то возможным деструктивным влиянием на общество - в целом, особенно на детскую аудиторию. И мне кажется, что это вот один из способов обеспечить интересы большинства людей и общества в целом", - пояснил Путин.

На вопрос, пользуется ли он сам интернетом, президент РФ ответил, что "примитивным образом". "Так, иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть", - сказал Путин и уточнил, что пользуется отечественными поисковыми системами.

Владимир Путин Валдай
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