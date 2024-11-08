Поиск

Четыре человека погибли при пожаре в петербургской коммуналке

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после пожара в коммунальной квартире в центре Петербурге, в результате которого погибли несколько человек, сообщает пресс-служба городского управления СКР в пятницу.

Производство ведется по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на пятницу в коммунальной квартире на 5-й Советской улице случился пожар, который, предварительно, унес жизни четверых человек, в том числе несовершеннолетнего.

Как уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, трое из погибших - семья: отец, мать и ребенок.

Причины происшествия устанавливаются.

Петербург СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Ленобласти задержали членов группы, пытавшихся провезти в ЕС тонну кокаина

Украинская НПО, финансируемая западными странами, признана нежелательной в РФ

Пеплопад от извергающегося вулкана Шивелуч прошел в камчатских поселках

Путин заявил об окружении двух группировок ВСУ в 10 тыс. и 5 тыс. человек

Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Делегацию РФ на климатической конференции в Баку возглавит Мишустин

Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай"

Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай"

Что произошло за день: четверг, 7 ноября

Посольство РФ держит на контроле ситуацию с застрявшими на лайнере в Японии россиянами

Посольство РФ держит на контроле ситуацию с застрявшими на лайнере в Японии россиянами

Рособрнадзор поддержал идею тестировать знание языка детьми мигрантов перед школой

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });