Четыре человека погибли при пожаре в петербургской коммуналке

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после пожара в коммунальной квартире в центре Петербурге, в результате которого погибли несколько человек, сообщает пресс-служба городского управления СКР в пятницу.

Производство ведется по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на пятницу в коммунальной квартире на 5-й Советской улице случился пожар, который, предварительно, унес жизни четверых человек, в том числе несовершеннолетнего.

Как уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, трое из погибших - семья: отец, мать и ребенок.

Причины происшествия устанавливаются.