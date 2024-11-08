В Минобороны РФ заявили о 38 групповых ударах по объектам на Украине за неделю

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Российские вооружённые силы за неделю нанесли 38 групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, военным аэродромам и другим целям противника, сообщает министерство обороны РФ.

В результате этих ударов поражены также цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы, склады боеприпасов и горючего, говорится в сводке.

"Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников, а также бронетехника на станции погрузки на железнодорожный транспорт", - заявили в Минобороны.

Российские вооружённые силы за неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов в Донецкой народной республике и Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ.

"Слаженными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобождён населенный пункт Першотравневое Харьковской области", - говорится в сообщении.

В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск взят под контроль населённый пункт Антоновка (ДНР). Войска группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под контроль населённые пункты Кураховка, Вишневое и Кременная Балка (ДНР). В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" взят под контроль населённый пункт Максимовка (ДНР), информирует военное ведомство.

Войска группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике танковой, шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны. Отражены 32 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 3 160 военнослужащих, три танка, семь бронетранспортеров М113 и пять других боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 23 орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и 19 полевых складов с боеприпасами, сообщает Минобороны.

По его данным, подразделения группировки "Юг" нанесли поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии. Отражены 11 контратак штурмовых подразделений ВСУ.

Потери противника на этом участке фронта составили свыше 4 420 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 38 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, 10 станций РЭБ и восемь полевых складов с боеприпасами, говорится в сводке.

Минобороны сообщает, что войска группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, пяти бригад теробороны, двух бригад Нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины. Отразили 61 контратаку противника.

За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3 440 военнослужащих, два танка, 27 боевых бронированных машин, 31 орудие полевой артиллерии и 23 автомобиля, сказано в сообщении.

Подразделения группировки "Восток" нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии. Противник потерял до 820 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 34 автомобиля и девять 155-мм САУ, говорится в сводке.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и трёх бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами", - сообщает Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и 290 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 47 украинских военнослужащих.