Поиск

Военные сообщили об ударах по 17 украинским бригадам в Курской области за неделю

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Российская авиация, артиллерия и дроны в течение недели нанесли удары по украинским силам в Курской области, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области", - сказано в сообщении министерства.

"Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике танковой, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады спецназначения ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и бригады Нацгвардии", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, на харьковском направлении нанесены удары по подразделениям семи украинских бригад.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2020 военнослужащих, девять танков, 20 боевых машин пехоты, в том числе шесть боевых машин пехоты Bradley производства США, 34 других боевых бронированных машин, 66 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении министерства.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков заявил об отсутствии конкретики по возможному диалогу Путина и Трампа

Песков заявил об отсутствии конкретики по возможному диалогу Путина и Трампа

Задержан гендиректор кузбасской шахты, где образовался долг по зарплате

В Ленобласти задержали членов группы, пытавшихся провезти в ЕС тонну кокаина

Украинская НПО, финансируемая западными странами, признана нежелательной в РФ

Пеплопад от извергающегося вулкана Шивелуч прошел в камчатских поселках

Путин заявил об окружении двух группировок ВСУ в 10 тыс. и 5 тыс. человек

Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Делегацию РФ на климатической конференции в Баку возглавит Мишустин

Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай"

Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай"

Что произошло за день: четверг, 7 ноября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });