Военные сообщили об ударах по 17 украинским бригадам в Курской области за неделю

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Российская авиация, артиллерия и дроны в течение недели нанесли удары по украинским силам в Курской области, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области", - сказано в сообщении министерства.

"Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике танковой, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады спецназначения ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и бригады Нацгвардии", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, на харьковском направлении нанесены удары по подразделениям семи украинских бригад.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2020 военнослужащих, девять танков, 20 боевых машин пехоты, в том числе шесть боевых машин пехоты Bradley производства США, 34 других боевых бронированных машин, 66 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении министерства.