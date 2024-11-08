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Канадскому дипломату вручили ноту из-за обвинений в подготовке в РФ диверсий против стран НАТО

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель посла Канады в Москве был вызван в пятницу в МИД РФ, ему был выражен демарш в связи с обвинениями в адрес Москвы о якобы подготовке ею диверсий против стран НАТО, сообщили на Смоленской площади.

Канадскому дипломату "была вручена официальная нота в связи со лживыми обвинениями в якобы планируемых "российских диверсиях" против стран НАТО с рассылкой, в том числе адресатам в Канаде, взрывчатых веществ в почтовой корреспонденции".

"Дипломату заявлено, что указанные домыслы, скоординированно распространяемые с подачи США и их сателлитов в контексте развязанной против России гибридной войны и накачки режима в Киеве современными вооружениями, а также участия наемников из Канады в боевых действиях на стороне киевского режима с благословения правительства Джастина Трюдо, свидетельствуют о вероятной подготовке грубой антироссийской провокации", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Подчеркнуто, что ответственность за нее, если она всё-таки будет реализована - например, "под чужим флагом" - всецело ляжет на те страны, включая Канаду, которые заранее выдвигают неприемлемые обвинения в адрес России", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Так также отмечается, что "канадской стороне указано, что любые враждебные действия не останутся без ответа - как не оставались до сих пор".

"Властям Канады надлежит проявить благоразумие и воздержаться от пагубных шагов, углубляющих конфронтацию с Россией", - заявили на Смоленской площади.

МИД РФ Канада НАТО
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