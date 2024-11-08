Российские военные отразили 11 контратак ВСУ в Курской области

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на курском направлении отразили 11 контратак вооружённых сил Украины, сообщает министерство обороны РФ в пятницу.

"Подразделениями группировки отражены 11 контратак противника в направлении населённых пунктов Дарьино, Зелёный Шлях, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка", - говорится в сообщении.

Потери армии Украины на курском направлении в течение суток составили более 300 военнослужащих, были уничтожены четыре украинских танка, заявили в Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, шесть боевых машин пехоты, шесть боевых бронированных машин, а также два миномета и 11 автомобилей", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30 500 военнослужащих", - сообщили в Минобороны.

Также за все время боевых действий в Курской области украинская армия потеряла 189 танков, 121 боевую машину пехоты, 107 бронетранспортеров, 1 094 боевые бронированные машины, 829 автомобилей, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина, сообщили российские военные.