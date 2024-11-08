У клиентов московской турфирмы украли деньги через подменный QR-код

Подозреваемая задержана

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Москве оперативники уголовного розыска ОМВД по району Марьина Роща задержали подозреваемую в серии мошенничеств с оформлением туристических путевок за рубеж, общая сумма ущерба превысила 1,8 млн рублей, сообщает ГУ МВД по Москве.

В дежурную часть этого районного отдела обратились пять человек. По их словам, они заключили договоры с сотрудником московской турфирмы, компания обещала организовать заграничные туры по выгодной цене.

"Когда обговоренные сроки истекли, а обязательства не были исполнены, туристы попытались вернуть денежные средства, но сотрудница, оформившая путевки, перестала выходить на связь. Общая сумма ущерба превысила 1 ,8 млн рублей" - говорится в сообщении.

По подозрению в краже задержана 31-летняя жительница Московской области. По версии следствия, она устроилась на стажировку в турагентство. Клиентам она предоставляла подменный QR-код на оплату путевок, после чего деньги зачислялись на подконтрольный ей счет.

Подозреваемой вменили мошенничество (части 2 и 3 статьи 159 УК). Она находится на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.