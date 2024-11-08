Житель Рыбинска арестован по делу о госизмене

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Ярославле арестовал жителя Рыбинска, обвиняемого в государственной измене, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

"Установлено, что задержанный по заданию украинского куратора осуществлял сбор и передачу сведений об объектах ВС России. В ходе обыска у него изъяты средства связи, содержащие переписку, полностью изобличающую его противоправную деятельность", - говорится в сообщении.

Следователи УФСБ возбудили уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК). Арестованному грозит пожизненное заключение.