Поиск

Житель Рыбинска арестован по делу о госизмене

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Ярославле арестовал жителя Рыбинска, обвиняемого в государственной измене, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

"Установлено, что задержанный по заданию украинского куратора осуществлял сбор и передачу сведений об объектах ВС России. В ходе обыска у него изъяты средства связи, содержащие переписку, полностью изобличающую его противоправную деятельность", - говорится в сообщении.

Следователи УФСБ возбудили уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК). Арестованному грозит пожизненное заключение.

Рыбинск ФСБ Ярославская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак назвал условие для возобновления экспорта Аи-92

Новак назвал условие для возобновления экспорта Аи-92

У клиентов московской турфирмы украли деньги через подменный QR-код

Требования к активам небанковских поставщиков платежных услуг могут увеличить вдвое

Требования к активам небанковских поставщиков платежных услуг могут увеличить вдвое

Песков заявил об отсутствии конкретики по возможному диалогу Путина и Трампа

Песков заявил об отсутствии конкретики по возможному диалогу Путина и Трампа

Задержан гендиректор кузбасской шахты, где образовался долг по зарплате

В Ленобласти задержали членов группы, пытавшихся провезти в ЕС тонну кокаина

Украинская НПО, финансируемая западными странами, признана нежелательной в РФ

Пеплопад от извергающегося вулкана Шивелуч прошел в камчатских поселках

Путин заявил об окружении двух группировок ВСУ в 10 тыс. и 5 тыс. человек

Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });