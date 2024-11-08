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Двое россиян получили сроки за попытку незаконного экспорта оборудования

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы признал двух человек виновными в попытке передать за рубеж оборудование, которое могло быть использовано для создания вооружения.

"Приговором суда Джуану Фатхи Эль-Хпди и Нерушу Александру Валерьевичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года каждому с отбыванием в колонии общего режима", - сообщили в суде.

Осужденные - граждане России.

Суд признал их виновными в попытке передачи представителю иностранной организации оборудования, которое могло быть использовано для создания вооружения и военной техники (3 ст. 30 ч. 3 ст. 189 УК).

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, в связи с чем подробностей уголовного дела в суде не предоставили.

По данным СМИ, Джуан, уроженец Ливии, и Неруш - бизнесмены из Петербурга. Об уголовном деле в их отношении сообщалось в 2022 году. По версии следствия, фигуранты хотели вывезти из России беспилотное воздушное судно, используемое для контроля за местностью в гражданской и военной сферах.

Савеловский суд Москва
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