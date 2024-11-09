Три землетрясения произошло у побережья Камчатки

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали три землетрясения в Авачинском заливе, у восточного побережья Камчатки, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

"По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, ранним утром 9 ноября в акватории Авачинского залива зарегистрировано три сейсмособытия, одно из которых - ощущаемое", - говорится в сообщении.

Первое землетрясение магнитудой 4,9 произошло на глубине 46 км. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 81 км восточнее Петропавловск-Камчатского.

Отмечается, что в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки могли ощущаться силой до трех баллов. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

Второе землетрясение магнитудой 4,7, эпицентр которого находился акватории Авачинского залива в 142 км юго-восточнее Петропавловск-Камчатского, произошло на глубине 38 км.

Эпицентр третьего землетрясения магнитудой 4,0 находился в акватории Авачинского залива в 136 км юго-восточнее Петропавловск-Камчатского.

Эти землетрясения в населенных пунктах не ощущались.